Шымкентцы просят строителей, занятых средним ремонтом проспекта Республики, на остановке «Южная» установить плиты над ирригационными лотками.

Жители рады обновлению дорожного полотна. Но вместе с тем просят местные власти обратить внимание на то, как обустраиваются дороги рядом с остановками.

Водители же просят о закрытии дорог информировать заранее.

На отрезке улицы Асанбая Аскарова в ходе среднего ремонта будет обновлен 1 км дорожного полотна. Из-за ремонта часть дороги для движения закрыта.

Гафуржан Егимсапаров, житель города: «Очень хорошо, качественно делают ремонт. Но почему о том, что закрыли дороги, нет информации. Можно же по телевидению, на радио сообщить. Вчера на Химфарме дорогу закрыли, пробки. Пусть предупреждают, что улица будет закрыта, домой через час только попал».

О закрытии дорог в связи с укладкой асфальта мы заранее поставили в известность СМИ и заказчика -городское управление АД и ПТ, — уверяют строители.

Болат Калыбеков, начальник участка:»Объявления о том, что отрезок улицы будет закрыт для движения мы дали в газету, интернет-издания, а также на телевидение».

На улице Аскарова заменили бордюры, на 80 процентов выполнены работы по укладке тротуарной плитки. Полностью установлены ирригационные лотки. Основная часть строительства завершена. Подрядчики обещают объект стоимостью в 264 млн тенге сдать в эксплуатацию уже в октябре.

Шымкентцы просят строителей, занятых средним ремонтом проспекта Республики, на остановке «Южная» установить плиты на лотки.



«Сами видите, как люди перепрыгивают через лотки и садятся на автобус. Когда останавливаются три-четыре автобуса подряд становится страшно. Как должны перепрыгивать лотки беременные, дети? Нам пенсионерам вовсе тяжело. Просьба к местной власти, пусть создадут удобства», — просит жительница города Айжамал Рысбекова.

Подрядчики пообещали лотки возле остановок закрыть полностью бетонными плитами. Отметим, что эта подрядная организация начала ремонт дороги на улице Шамши Калдаякова. Жители уверены, что строители учтут все замечания и предложения.

Шынар Оразова