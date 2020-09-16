Новый логотип планируют создать для старого города в Шымкента, об этом сообщил заместитель акима Максут Исахов. На своей странице в социальной сети замакима призвал горожан выбрать из восьми вариантов и отдать голос.

По словам Исахова, именно тот логотип, который наберет больше всего голосов будет присвоен проекту «Старый город Шымкента».

«Уважаемые шымкентцы, читатели! Старый город Цитадели строится как одно из уникальных исторических мест, свидетельствуя о том, что Шымкент является древним городом. В 2002-2003 г археологи установили, что Шымкенту не менее 2200 лет. Об этом свидетельствуют находки материалов III–II вв. до н. э. На нижнем этаже старого города. В городе ведутся соответствующие работы, в ближайшее время планируется открытие. Специалисты отрасли также разработали специальный логотип для старого города. Прокрутив карусель вы можете выбрать и ниже отметить понравившуюся версию. Нам важно Ваше мнение!»,- сказал Максут Исахов.

Редакция издания тоже решила провести опрос, результат которого будет учтен во время голосования.

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