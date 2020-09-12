Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов рассказал том, как продвигаются дела с покупкой вакцины. Оказалось, что Казахстан присоединился к международной программе COVAX, созданной для справедливого доступа всех стран ко всем лицензированным вакцинам.

А еще представитель минздрава назвал примерную стоимость будущей вакцины. По его словам, прививка от коронавируса может стоить около четырех тысяч тенге.

«Вакцина от коронавируса пока не готова. Пока ее стоимость неизвестна, об этом говорить рано. Но, судя по прогнозам, есть вероятность того, что стоимость вакцины от COVID-19 будет такой же, как стоимость вакцины от гриппа», — рассказал Кожахметов

Шымкент отметили как образцово-показательный город по эпидемиологической ситуации. Уже который день в третьем городе-миллионнике страны не регистрируют ни одного заболевшего COVID-19. Официальный представитель минздрава отметил — это говорит о том, что жители соблюдают все необходимые меры безопасности и уважительно относятся друг к другу.

«За последние сутки в Шымкенте не зарегистрировано ни одного случая заболевания. То есть, это город, где нет больных коронавирусной инфекцией. В Мангистауской и Актюбинской областях всего по одному такому случаю – это не может не радовать», — рассказал Багдат Кожахметов официальный представитель министерства здравоохранения РК

Рассказали и о подготовке ко второй волне пандемии. Ранее Алексей Цой назвал примерные ее даты. Минздрав предполагает, что повторный всплеск заболеваемости может прийтись на ноябрь-декабрь этого года. Это связано с наслоением острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Пока карантин в стране ослабили, но если заполняемость коек в Казахстане превысит 30 тысяч человек, жесткий локдаун вернут.

«Сигналом для всех казахстанцев и для Министерства здравоохранения должен быть показатель количества людей, которые одномоментно, в одни сутки, болеют коронавирусной инфекцией. Сейчас для сравнения в Казахстане 4600 человек проходят лечение. Если их количество вдруг достигнет 30 тысяч в сутки, то соответственно, по стране будет введен самый жесткий карантин. Это самый главный показатель», — объяснил Кожахметов.

В минздраве уверяют — они готовы побороться с опасным вирусом. Медицинские учреждения страны в критический момент могут одновременно принять более 70 тысяч больных. Мощность лабораторного тестирования доведена по стране до 40 тысяч тестов в сутки.

Анастасия Новикова