В Министерстве внутренних дел Казахстана озвучили предполагаемый доход за торговлю людьми, передает корреспондент zakon.kz.

Суммы разные. Если это сексуальная эксплуатация — то от 50 тысяч тенге до нескольких тысяч долларов. Бывает торговля новорожденными — это примерно 2-3 тысячи долларов, были случаи обмена на квартиру, авто, — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным поручениям Департамента криминальной полиции МВД РК Шынар Кучербаева.

По ее словам, в среднем ежегодно возбуждается порядка 200 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. За последние годы было ликвидировано несколько каналов вывоза граждан Казахстана в Турцию, Южную Корею и Королевство Бахрейн.

Торговля людьми — это преступление, которое совершается не одним человеком, там целая цепочка — тот кто продает, эксплуатирует. Если это принудительный труд, то в основном людей используют в крестьянском хозяйстве, на пастбищах. Если это сексуальная эксплуатация, то девушек привозят в города и принуждают к сексуальной эксплуатации в гостиница, саунах, квартирах. (…) За восемь месяцев этого года возбуждено 64 уголовных дела по преступлениям, связанным с торговлей людьми. В текущем году осуждено 26 лиц за данные преступления, — добавила старший оперуполномоченный по особо важным поручениям Департамента криминальной полиции.