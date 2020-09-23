В результате ДТП в Ордабасинском районе Туркестанской области погибли 3 человека

Сегодня примерно в 16 ч. 38 мин. на автодороге Арысь-Шымкент возле с. Бадам в Ордабасинском районе Туркестанской области произошло столкновение автомашин «ВАЗ» и «Мазда».

В результате ДТП на месте происшествия погибли 3 человека ( пассажир «ВАЗ» и две женщины — пассажиры «Мазда»). Еще 5 пострадавших увезли на карете скорой помощи в больницу. Установлено, что автомашина «ВАЗ» зарегистрирована в Российской Федерации.

На месте происшествия работают дознаватели Ордабасинского РОП и ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.