В Шымкенте вынесен приговор по делу о мошенничестве, потерпевшими по которому проходят 688 горожан. Схемы отъема денег у граждан, мечтающих о здоровье, молодости и красоте рассматривались в суде на протяжении полутора лет.

В мае месяце клиенты одной из клиник города заявили, что их обманули: заставили взять огромные кредиты, пообещав взамен избавить от болей и вылечить застарелые и не очень недуги. Вот только дальше обещаний дело не пошло. А спустя какое-то время якобы врачи перестали отвечать на звонки.

«Мне обещали поправить здоровье, а вместо этого его ухудшили. Они мне звонили каждый день, потом я сходила и на самом деле поверила им. Целый букет болячек нашли и сказали, что стоит это будет со скидкой 350 тысяч тенге, и на месте на меня оформили кредит, я походила несколько дней, а потом они все пропали», — говорит Гулчехра Ташбекова.

Обманутые жители Шымкента говорят, что сотрудники клиники всячески убеждали их оформить кредит. Услуги мед центра стоили недешево, но врачи умело объясняли людям, что без лечения именно в этой клинике, жизнь их в дальнейшем изменится в худшую сторону из-за осложнений, которые непременно будут вызваны якобы имеющимися у них заболеваниями. К слову, большинство поверивших – пенсионеры и малообеспеченные.

Этот суд длился больше полутора лет. По итогам расследования суд приговорил главного фигуранта, основателя фирмы к 10 годам лишения свободы и обязал выплатить компенсации всем потерпевшим. А это несколько десятков миллионов тенге.

«Суд назначил наказание, лишить свободы со сроком на десять лет Гончарова Алексеа, с лишением пожизненно лишить права заниматься медицинской деятельностью. Соучастникам преступления назначить наказание в виде лишения свободы сроками шесть и пять лет. По истечению срока всем получившим наказание запрещено пожизненно заниматься предпринимательской деятельностью медицинского профиля», — пояснили в суде.

Приговор горе медики, слушали, не сдерживали своих эмоций, Иногда в зале раздавались плохо сдерживаемые рыдание. И это понятно, ведь помимо реальных сроков заключения, по решению суда у некоторых осужденных дети будут ожидать возвращения матерей в детских домах.