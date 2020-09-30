Работа по установке табличек с QR-кодом была проведена на 75 улицах Аль-Фарабийского района города Шымкент.

Новые вывески были установлены в центральных улицах и микрорайонах Акжайык, Наурыз, Сауле, Отырар, Бадам, Забадам, Химфарм, Самал-2 и Туркестан. Эта работа проводится в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

В прошлом году таблички с QR-кодом были установлены в 672 многоэтажных жилых домах района, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкент.

В районе проведена работа по временной нумерации безымянных улиц.

Мобильное приложение сканер QR-кода используют как информационный помощник. Это уникальное приложение предоставляет обширную информацию об установленном объекте и несколько типов функциональных услуг.