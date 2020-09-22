В корпорации правительство для граждан Шымкента поднимают настроение презентами.

Тем, кто впервые получает услугу, теперь будут дарить небольшой презент. Получает ли посетитель свидетельство о рождении ребенка, паспорт или другие документы.

«Мы надеемся, что небольшие презенты будут не только полезны, но и запомнятся надолго каждому получателю наших услуг», — сказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь филиала «Правительство для граждан» г. Шымкента.

Первый раз услугу получила жительница Шымкента Айгерим Акпанова. Девушка рассказывает, что недавно стала мамой, после чего оформили все документы и получили свидетельство о рождении ребенка, вместе с ним молодым родителям вручили подарки.

«Как минимум приятно, внимание оно ценно. Спасибо ребятам, им сейчас очень сложно. Всем сложно, надеюсь, что совсем скоро мы вернемся в обычный ритм жизни», — сказала Айгерим Акпанова.

Каждому, кто впервые получает услугу в ЦОНе, подарят небольшой презент.