В Тюлькубасском районе помимо интенсивных садов крестьянские хозяйства активно развивают овощеводство.

Используя агротехнические методы, крестьяне в год собирают с одного поля по два урожая. А чтобы не было проблем с поливной водой, в районе ремонтируют каналы.

В селе Жаскешу Тюлькубасского района крестьянское хозяйство «Ерсары» завершает сбор томатов. К сезонной работе привлечены около 15 человек. Ранней весной 5 га были засеяны семенами чеснока и картофеля, которые уже в мае дали 20 тонн чеснока, 75 тонны картофеля. Затем обработав эту же землю, крестьяне высадили рассаду томатов и огурцов.

Сабыржан ТОЛЕПБЕРГЕНОВ, крестьянин из Тюлькубасского района:»Погода стоит хорошая. До первых дождей успеем собрать томаты. В этом году неплохой урожай чеснока и картофеля был. С реализацией нет проблем. В районе продаем. Предприятия забирают».

155 крестьянских хозяйств района ранней весной на 266 гектарах высадили овощи. И получили неплохой урожай — 610 тонн продукции. Местная власть поэтапно решает вопрос с поливной водой. В сельском округе Балыкты подрядная организация приступила к капитальному ремонту канала «Боз» протяженностью 9,8 км.

Куандык ОМИРАЛИЕВ, старший инженер Тюлькубасского отделения Туркестанского областного филиала РГП «Казводхоз»:»Будут обновлены старые каналы в селах. До 2022 года будут отремонтированы 13 объектов, расположенных на территории Тюлькубасского района. В августе подрядная организация приступила к капремонту канала «Боз». Объект будет сдан до конца текущего года».

После ремонта магистральных каналов Кулый, Танта, Кызыл, Узын протяженностью 70 км поливная вода будет орошать свыше 5 тысяч га посевных земель. А в целом они будут увеличены до 7 тыс га.

Шынар Оразова