Тюлькубасцы славятся яблоневыми садами. В этом году они планируют собрать рекордный урожай яблок.

Для этого есть все возможности. Только в этом крае площади яблоневых садов составляют 2,5 тысяч га. В будущем этот показатель достигнет 3300 га, уверены хозяйства района.

С началом сбора урожая в ТОО «Кентау» работа идет полным ходом. Одним из крупных хозяйств Тюлькубасского района на сезонную работу было привлечено более 100 сельских жителей. Жительница села Акбиик Кутканат Ибраева работает с весны. Сегодня занимается сортировкой яблок

Кутканат Ибраева: «Мы сейчас укладываем в коробки яблоки, которые отсортировала машина. Нам только надо успевать. У меня трое детей, заработная плата хорошая. С транспортом нет проблем, есть развозка».

На складе вместимостью 2 тысячи тонн яблоки, сорванные с ветки, можно сохранить до следующего урожая. В хозяйстве площадь сада составляет 231 гектар. Из них 188 — интенсивный сад. Выращивают здесь 20 сортов.

«У нас производственный центр, где мы обучаем наших работников. К нам приезжают специалисты из Турции, Польши и Италии. Мы обмениваемся опытом работы, — говорит

директор производства ТОО «Кентау» Тюлькубасского района Бақыт КУРМАНБЕКОВ.

Климат края позволяют сажать именно интенсивные сады, уверяют аграрии. Для хранения продукции есть складские помещения. В 2018 году тюлькубасцы собрали рекордный урожай свыше 25 тысяч тонн яблок. В этом году показатель будет еще выше.

Абылай Толепбергенов, заведующий сектором отдела с/х Тюлькубасского района:»В этом году погода благоприятная. Да и урожай яблок выдался отличный. Так что будет собран рекордный урожай -30 тысяч тонн яблок».

В будущем тюлькубасцы планируют выращивать знаменитый апорт. В этом направлении уже ведется работа. Благо для садоводов предусмотрена господдержка. 50 процентов расходов, потраченные на покупку саженцев, оплачивает государство в виде субсидии.

Шынар Оразова