Ученики шымкентской школы №80, в прошлом году обучавшиеся в бане, в этом году перейдут просто в хоромы – в тойхану.

Сейчас в залах, в которых совсем недавно располагались богато накрытые столы, устанавливают парты. Так как пока школьники на дистанционном обучении, сейчас здесь никого нет. Как выяснилось, за разрешением открыть школу в простаивающем здании в акимат обратился сам предприниматель.

-Уже со следующей недели здесь можно обучать более 500 детей. А в будущем году можно будет открыть платную школу для двух с половиной тысяч учеников, говорит предприниматель.

Ресторатор, привыкший ежемесячно зарабатывать по 15-20 млн тенге, теперь рассчитывает на госзаказ.

«Мы будем брать госзаказ. Мы заключили договор с Министерством на 20 лет. В течение этого времени мы не сможем изменить целевое назначение здания. 8 лет нам будет помогать государство. А дальше… своими силами будем справляться. С марта мы простаиваем, уже около полугода. Но работать-то надо», — рассказал Есбол Камбаров, предприниматель.