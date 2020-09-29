В Шымкенте за последний месяц зарегистрировано15 случаев заражения КВИ, случаев с летальным исходом нет.

Но инфекция не дремлет, каждый должен понимать, что вероятность заражения коронавирусом по- прежнему высокая. В управлении здравоохранения призывают соблюдать все меры предосторожности.

Вводить новые ограничительные меры и вновь закручивать гайки в Шымкенте пока не будут. Ситуация с коронавирусом в городе опасений у врачей не вызывает. Мобильные бригады временно сократили с 211 до 123. На всякий случай разработаны три сценария развертывания провизорных и инфекционных стационаров.

Галымжан АБИШЕВ, и.о. руководителя управления здравоохранения г. Шымкента:»Акиматом Шымкента уже разработаны три сценария. Первый — это работающие койки, до 1380 мест. При плане Б — до 4875 коек и при плане С до пяти тысяч коек».

Вакцина и оперативное получение результатов анализов на вирусоносительство — это те самые меры, которые способны остановить заражение, заявил исполняющий обязанности руководителя управления горздрава Галымжан Абишев.

Галымжан АБИШЕВ, и.о. руководителя управления здравоохранения г. Шымкента: «Из местного бюджета выделены средства для закупа ИВЛ. Уже купили 88 аппаратов. Еще ждем в октябре 156 аппаратов, и еще приобретены три кислородных станции».

В сентябре в Шымкенте зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 13 пациентов заболели в бессимптомной или легкой форме.

Шуддин Саидов