В Туркестанской области стражи порядка задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, сообщает Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП обратился один из местных жителей о том, что на дороге лежит человек, сбитый автомашиной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа опытных полицейских. Получившего телесные повреждения мужчину, на карете скорой помощи доставили в реанимацию центральной районной больницы.

Как выяснили прибывшие на место ДТП полицейские, решившего перейти дорогу в неположенном месте на трассе Акниет-Коктерек возле поселка Курелес пешехода, сбила неустановленная автомашина “Хундай-Соната”.

После чего водитель автомашины скрылся с места происшествия. Для задержания сбежавшего водителя, полицейские Сарыагашского районного отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате, в течение пяти суток стажи порядка задержали водителя автомашины “Хундай” и доставили в отдел полиции.

Им оказался житель Сарыагашского района. Автомашину водворили на штрафстоянку. Данный факт зарегистрировали по статье 345-1 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС в состоянии алкогольного и (или) наркотического“. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.