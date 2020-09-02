ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

С 1 сентября по 15 октября по Шымкенту будут проводиться работы по дезинфекции сельскохозяйственных животных против энзоотических болезней.

В помещениях для загона скота, расположенных на территории города, начнутся мероприятия по опрыскиванию и купанию мелкого рогатого скота специальными жидкостями. Дезинфекция будет проводиться за счет средств местного бюджета только в домах со скотом и сараями для содержания сельскохозяйственных животных.

В ходе проведения ветеринарных мероприятий для обеспечения качественной работы владельцам животных и сараев необходимо:

— предварительная механическая очистка собственной территории;

— доставка крупного рогатого скота дезинфекторам для опрыскивания;

— доставка мелкого рогатого скота в место для специального купания.

Специалисты просят жителей и владельцев крестьянских хозяйств ответственно отнестись к дезинфекционным работам в целях безопасности окружающей среды.

По Шымкенту осенними противоклещевными энзоотическими работами занимается ГКП «Ветеринарная служба».

Адрес учреждения: улица Байтулы баба, 9/14. Телефоны: 45-05-05, 45-05-22.