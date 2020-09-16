В этом году для вакцинации шымкентцев против гриппа закуплено 128 963 доз вакцины.

По информации городского управления здравоохранения, дополнительно поданы заявления на 109 432 дозы. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Вакцинация против гриппа проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи, зарегистрированных по месту жительства, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

• Вакцинация детей до 18 лет с хроническими заболеваниями;

• Медицинские работники;

• Женщины в положении (второй-третий триместры беременности);

• Лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты);

• Взрослые и дети с хроническими заболеваниями;

• Пожилые лица старше 60 лет;

Также напоминаем, что не рекомендуется прививать лиц, имеющих противопоказания к вакцинации. Если у человека наблюдается острая вирусная инфекция (боль в горле, кашель, температура), то вакцинировать нельзя!

При обострении хронических заболеваний временно воздержитесь от вакцины. В обоих случаях пациентов прививают после выздоровления или стойкого улучшения хронического заболевания.