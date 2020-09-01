В Шымкенте новый учебный год стартовал для 222 тысяч учащихся 172 школ города.

В первой четверти сохранится формат дистанционного обучения. При этом для 14 940 детей из 24 160, впервые переступивших порог школы, на основании заявления родителей открыто 996 дежурных классов. В них обучаются по 15 человек с соблюдением санитарных норм.

Аким города поздравив в онлайн-формате педагогов, родителей и учеников с 1 сентября – Днем знаний, выразил свои пожелания, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Уважаемые учителя, родители. Дорогие ученики. Хочу от всего сердца поздравить вас с 1 сентября — Днем знаний. В этом году в Казахстане отмечают три значимые даты — 1150-летие аль-Фараби, 175-летие Абая и 90-летие Шамши Калдаякова. Эти личности должны быть примером для наших детей. Знания делают человека сильнее, мудрее, помогают открывать новые истины, познавать и делать научные открытия. Желаю всем успехов, терпения и стремления в освоении новых знаний. Стремитесь познавать новое, мечтайте и достигайте больших побед!», — сказал М. Айтенов.

Также Мурат Айтенов отметил, что за успехами каждого ученика стоит большой труд и высокий профессионализм педагогов. Кроме того, он зачитал стихотворение великого Абая Кунанбаева «Ғылым таппай мақтанба» и передал челлендж всем учащимся школ.

Также одним из радостных событий стало открытие в Шымкенте специализированной школы-гимназии для одаренных детей имени А. Кунанбаева.

Отметим, количество школьников в Шымкенте ежегодно увеличивается более чем на 12 тысяч детей. В целях недопущения дефицита мест в школах проводится активная работа. В результате в этом году количество аварийных школ сократится с 2 до 1, трехсменных школ с 19 до 14.