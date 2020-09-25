Постановлением главного санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева карантин в мегаполисе продлен с 00:00 часов 28 сентября 2020 года до 00:00 часов 12 октября 2020 года.

Жителям и гостям города Шымкент:

запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое);

ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров;

разрешить прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи;

разрешить посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более 3 человек;

при посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Акиму города Шымкент, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:

перевод не менее 50% офисных сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников, с возможностью максимального сокращения рабочего времени;

ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

организацию работы АО «Казпочта», Call — центров ЦОНов с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

ограничение деятельности продовольственных рынков и непродовольственнных рынков (специализированные, вещевые, скотные и авторынки) при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя с 06:00 до 18:00 часов, с приостановлением деятельности крытых продовольственных и непродовольственнных рынков (помещения, здания, сооружения, имеющие стены, окна/витражи) в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

ограничение деятельности продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения по времени с 09:00 до 22:00 часа в будние дни, в выходные и праздничные дни;

ограничение деятельности по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние дни, в выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово — развлекательных центрах (в отдельных помещениях) с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (банкеты, той, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое);

организацию работы в обычном режиме сельско-хозяйственных, полевых и строительных работ, а также строительных и промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, животноводческих и птицеводческих хозяйств и производителей сельско-хозяйственных товаров;

организацию работы в обычном режиме медицинских организаций, аптек, процедурных кабинетов, коммунальных служб, теле-радио коммуникаций и связи, адвокатов, нотариусов, а также адвокатских и нотариальных контор;

организацию работы в обычном режиме АЗС, магазинов при АЗС, СТО, шиномонтажных и автомоек;

организацию в обычном режиме объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 50% от проектной мощности, за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка и другое) для проживающих на объектах;

запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, сборных команд города, клубных команд (не более 30 человек, без контактная термометрия, проживание в спортивных базах), индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до 5 кв. м. на одного посетителя, спортивных игр на открытом воздухе без зрителей;

разрешение деятельности в обычном режиме детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 чел., по предварительной записи с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

запрет деятельности детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 15 человек в группе);

запрет на работу объектов общественного питания, с размещением обеденных столов более 50 посадочных мест, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме;

запрет на работу аквапарков, пляжей;

организацию работы спортивных объектов (фитнес-центров, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, крытых и полукрытых спортивных сооружений) до 5 кв.м. на одного посетителя, не более 50% от мощности по предварительной записи с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни;

организацию работы СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (4 кв. метра на 1-го посетителя и по предварительной записи) с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа в будние, выходные и праздничные дни;

организацию работы бань и саун, заполняемость не более 50%, 4 кв. м. на 1 посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа в будние, выходные и праздничные дни;

функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;

запрет на работу аттракционов, за исключением работающих на открытом воздухе в обычном режиме;

запрет на работу увеселительных заведений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, букмекерские и другие);

организацию работы в обычном режиме объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), театры (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz» соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43), библиотек и музеев;

организацию работы в обычном режиме религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) без проведения коллективных мероприятий с соблюдением алгоритма согласно приложению к ПГГСВ РК №43;

организацию работы киосков, в том числе точек по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженного, напитков с 09:00 до 23:00 часов, за исключением объектов, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме;

организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков) в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

запрет на работу кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), детских игровых площадок, ледовых площадок, батутов и фудкортов при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах и ярмарок. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции;

запрет на межобластные и междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки;

соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в период карантина в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов интернатного типа;

деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

организацию работы в обычном режиме объектов по реализации цветов;

организацию работы в обычном режиме школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

организацию работы бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни;

организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению к ПГГСВ РК №50;

организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

ограничение деятельности по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов, не указанных в данном постановлении;

4. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности :

ограничить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часа. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест;

увеличить количество транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях, установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном траспорте;

обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, места скопления людей и общественный транспорт, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных и провизорных стационаров.

5. Руководителям организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям города Шымкент независимо от форм собственности, до завершения карантина:

строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;

обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

6. Акимам районов города Шымкент, руководителям районных Управлений департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент и начальнику Департамента полиции города Шымкент:

обеспечить мониторингом объекты, возобновившие свою работу, на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным управлениям Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент, Департаменту полиции города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz»;

размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта «InfoKazakhstan.kz» для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

использование сайта «InfoKazakhstan.kz» для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

размещение на сайте «InfoKazakhstan.kz» списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте «InfoKazakhstan.kz» сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК № 43, ПГГСВ РК № 47 и ПГГСВ РК № 50);

при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портала «InfoKazakhstan. kz»;

проведение информационно-разъяснительной работы. с объектами, возобновившими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения короновирусной инфекции.

Признать утратившими силу:

Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 07.09.2020г. №36;

Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 13.09.2020г. №37;

Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 18.09.2020г. №38.

Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.

Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Настоящее Постановление вводится в действие с 00:00 часов 28 сентября 2020 года.

Главный государственный санитарный врач города Шымкент А.Тулебаев