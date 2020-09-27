Об этом сообщил заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов в социальной сети Инстаграм.

«Это специальный сайт, на котором будет собрана подробная информация о каждом объекте, размещённом на территории Шымкента.

Это позволит оперативно получать достоверную и актуальную информацию о пространственных объектах и процессах на территории города.

В рамках проекта планируется автоматизация бизнес процессов в сфере земельных отношений и архитектуры, повышение качества, сокращение сроков оказания услуг.

Так в частности, будут проведены работы по автоматизации процессов получения архитектурно-планировочного задания, технических условий на подключение к инженерным коммуникациям, их согласования и выдачи документов, посредствами геоинформационного сервиса.

Сервис будет разработан так, что каждый желающий житель (инвесторы, предприниматели и т.д.) региона, сможет увидеть информацию о земельном участке, его кадастровой стоимости, гарантийного взноса, месторасположений самого земельного участка на карте и пр.

Используя информацию о дислокации объектов и информации о планируемом развитии территорий (ПДП), предприниматель может оценить возможности, а также запланировать в каких объемах вести свой бизнес в том или ином районе Шымкента.

Для оптимизации поддержки предпринимателей будут полностью автоматизированы процессы получения технических условий на подключение к системам: газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, сетям связи и телекоммуникации их согласование и выдачи документа «Технические условия», посредствами геоинформационного сервиса.

Реализация данного проекта обеспечит прозрачность самой процедуры, сократит сроки получения технических условий, упростит процесс межведомственного согласования. Кроме того, предоставит возможность предпринимателю, инвестору отследить движение своего обращения на этапах подготовки и согласования технических условий.

Так как я курирую эту сферу, на совещании создали рабочую группу по каждому району. Далее — работа по плану, чтобы завершить основную работу до конца года».