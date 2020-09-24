Велопутешественник едет из Алматы в Атырау.

28-летний мужчина в начале сентября выехать в велотрип на двухколесном коне из южной столицы Казахстана.

На серпантинах трассы, по бездорожью и перевалам — со сложными подъемами и спусками, преодолевая препятствия, мчится велосипедист Нурали Айтеленов. 28-летний путешественник на своем двухколесном транспорте объездил половину Казахстана. Свой велотрип Нурали начал из Алматы. Через Кордай отправился в Тараз, а потом и до Шымкента добрался.

Нурали в велопутешествие отправляется не впервые. Говорит: манит дорожная романтика. Удовольствие парень находит в общении с местными жителями, открывая для себя красивые места. Нурали мечтает развивать отечественный велотуризм, за его спиной гордо развивается казахстанский флаг.

Велопутешественник успевает и педали крутить, и блог в соцсетях вести. Люди делятся с Нурали житейскими проблемами — где-то нет дороги, в другом населенном пункте — газа, или проложили новую трассу, которая принесла местным жителям сплошное разочарование.

«К примеру, когда я проезжал через перевал Куюк, там сделали бетонную дорогу и я видел как рушится бизнес, зачем строить дорогу новую, если можно реконструировать старую. Это бы не затронуло людей, которые проживают вдоль трассы. Там тапчаны, женщина одна говорит, после того как сделали объездную, почти никто не приезжает, максимум из города приезжают и стало трудно выживать», — рассказывает о проблемах людей Нурали.

Нурали путешествует налегке. В день проезжает где-то 50-60 километров. В самодельном «багажнике» всё самое необходимое — вещи, вода, еда и палатка. В ней он обычно и ночует. На пути велотуриста, в основном, встречаются доброжелательные люди. Зовут к себе в гости, угощают, предлагают переночевать, помогают с починкой экотранспорта.

Конечной точкой велопутешествия Нурали станет Атырау. Для этого нужно преодолеть порядка шестисот километров по высохшему дну Аральского моря. Для осуществления мечты — продолжения велотрипа — нужны спонсоры, которых пока нет.

Заветная мечта Нурали Айтеленова — на велосипеде объехать весь мир. В кругосветке велоэнтузиаст планирует рассказывать о необъятных просторах родного Казахстана.

Анастасия Новикова