В социальной сети распространяется видеозаписи и информации о дорожно-транспортном происшествии с участием велосипедиста, которое произошло в Туркестане.

По данному факту полицейскими г. Туркестан была проведена проверка. Они установили, что 12 октября по ул. Жарылкапова автомашина марки «Ваз 2107», двигаясь в одном направлении с велосипедистом, резко повернула в левую сторону и сбила мужчину. В результате велосипедист сильно ударился об машину. Его с различными травмами госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

На место происшествия сотрудники УП г. Туркестана установили, что велосипедист перевозил с собой под одеждой охотничье оружие марки «ТОЗ». Как только подозреваемый придет в себя, в отношении него будет приняты административные меры в соотвествии со статьей 484 ч. 1 КоАП РК «Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему». Данное оружие на законном основании зарегистрировано в УП г. Туркестан.

На сегодняшний день назначены экспертизы по дорожно-транспортному происшествию.

По заключению экспертизы будет определена виновная сторона и собраны соответствующие материалы.