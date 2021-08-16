Полицейские Туркестанской области задержали молодую девушку, похитившую велосипед, сообщает Polisia.kz.

В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением о краже велосипеда “Аист” обратился один из местных жителей. Со слов потерпевшего, неизвестные похитили у него велосипед стоимостью 50 тысяч тенге, который он оставил возле магазина.

На место происшествия сразу же прибыли участковые инспекторы полиции и приступили к розыску подозреваемых в краже. Полицейские Шардаринского РОП в течение суток по подозрению в краже задержали молодую девушку. Она полностью призналась в содеянном. По словам девушки, она взяла чужой велосипед, чтобы доехать до дома. Изъятый у подозреваемой похищенный велосипед вернули законному владельцу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”. Подозреваемая находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.