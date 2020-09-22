Нарушителей наказали, составив протокол.

На очередное обращение, отправленное на официальную страницу Департамента полиции города Шымкент в социальной сети, оперативно отреагировали.

Пользователь социальной сети обратился с сообщением о том, что водители оставляют свои машины на пешеходном тротуаре по улице Мадели-Кожа в Аль-Фарабийском районе, и попросил взять эту ситуацию на контроль. По данному факту 22 сентября сотрудниками 2-роты Полка патрульной полиции составлены протоколы по части 2 статьи 597 КоАП РК водителям автомашин “Mercedes-benz” и “ГАЗ 3302”.