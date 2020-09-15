В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 20 сентября 2020 года возобновляются международные полеты в Кыргызстан.

Полеты между странами будут выполняться авиакомпанией «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Бишкек с частотой 2 рейса в неделю (Вторник, Воскресенье).

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований.