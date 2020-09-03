За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 33 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 18 / 4
город Алматы — 5 / 1
город Шымкент — 1 / 0
Акмолинская область — 5 / 2
Актюбинская область — 3 / 1
Алматинская область — 1 / 1
Атырауская область — 5 / 4
Восточно-Казахстанская область — 14 / 4
Жамбылская область — 5 / 1
Западно-Казахстанская область — 8 / 4
Карагандинская область — 8 / 5
Костанайская область — 4 / 1
Павлодарская область — 4 / 3
Северо-Казахстанская область — 7 / 2
Всего в стране выявлены 106032 заболевших.