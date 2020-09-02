В Шымкенте улучшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщил аким города Мурат Айтенов в ходе заседания актива по реализации Послания Президента.

«За прошедшие трое суток в городе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Проводимая в городе профилактическая работа способствовала снижению уровня заражения. Как отметил Президент, для того, чтобы вернуться к нормальному образу жизни, нам необходимо усилить меры предосторожности в соответствии с требованиями карантина», — сказал аким.

Стоит отметить, что в Шымкенте до сегодняшнего дня зарегистрировано 5 174 случаев заражения Сovid-19. Из них 2 639 – симптомные, 2 535 – бессимптомные. Вылечились от коронавирусной инфекции – 4 442 больных.