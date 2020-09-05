Из них 47 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 15 / 4

город Алматы — 14 / 4

город Шымкент — 5 / 3

Акмолинская область — 5 / 3

Актюбинская область — 2 / 2

Алматинская область — 3 / 1

Атырауская область — 7 / 7

Восточно-Казахстанская область — 19 / 5

Жамбылская область — 3 / 3

Западно-Казахстанская область — 4 / 1

Карагандинская область — 8 / 5

Костанайская область — 3 / 1

Павлодарская область — 4 / 2

Северо-Казахстанская область — 5 / 1

Туркестанская область — 7 / 5

Всего в стране выявлены 106225 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксирован 397 случайев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 43 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 27 200, летальных случаев — 310, выздоровевших — 5 874.