Из них 47 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 15 / 4
город Алматы — 14 / 4
город Шымкент — 5 / 3
Акмолинская область — 5 / 3
Актюбинская область — 2 / 2
Алматинская область — 3 / 1
Атырауская область — 7 / 7
Восточно-Казахстанская область — 19 / 5
Жамбылская область — 3 / 3
Западно-Казахстанская область — 4 / 1
Карагандинская область — 8 / 5
Костанайская область — 3 / 1
Павлодарская область — 4 / 2
Северо-Казахстанская область — 5 / 1
Туркестанская область — 7 / 5
Всего в стране выявлены 106225 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксирован 397 случайев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 43 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 27 200, летальных случаев — 310, выздоровевших — 5 874.