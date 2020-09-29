В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 6

город Алматы — 5

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 2

Алматинская область — 2

Атырауская область — 1

Восточно-Казахстанская область — 21

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 3

Павлодарская область — 6

Северо-Казахстанская область — 5

Всего в стране выявлены 107833 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 32490, летальных случаев — 350, выздоровевших — 27057.