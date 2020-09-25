За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 5
город Алматы — 5
Акмолинская область — 3
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 2
Атырауская область — 3
Восточно-Казахстанская область — 18
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 3
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 3
Павлодарская область — 4
Северо-Казахстанская область — 5
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 107590 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 109 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31991, летальных случаев — 347, выздоровевших — 26914.