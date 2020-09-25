За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 5

город Алматы — 5

Акмолинская область — 3

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 2

Атырауская область — 3

Восточно-Казахстанская область — 18

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 3

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 3

Павлодарская область — 4

Северо-Казахстанская область — 5

Туркестанская область — 2

Всего в стране выявлены 107590 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 109 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31991, летальных случаев — 347, выздоровевших — 26914.