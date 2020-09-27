За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 10

город Алматы — 3

Акмолинская область — 4

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 2

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 17

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 3

Мангистауская область — 2

Павлодарская область — 4

Северо-Казахстанская область — 5

Всего в стране выявлены 107723 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 51 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 32223, летальных случаев — 347, выздоровевших — 26965.