За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 10
город Алматы — 3
Акмолинская область — 4
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 2
Атырауская область — 4
Восточно-Казахстанская область — 17
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 3
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 4
Северо-Казахстанская область — 5
Всего в стране выявлены 107723 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 51 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 32223, летальных случаев — 347, выздоровевших — 26965.