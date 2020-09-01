Из них 18 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 3 / 0

город Алматы — 3 / 1

Акмолинская область — 7 / 4

Алматинская область — 1 / 0

Атырауская область — 9 / 7

Восточно-Казахстанская область — 17 / 2

Западно-Казахстанская область — 3 / 0

Карагандинская область — 14 / 1

Костанайская область — 6 / 1

Павлодарская область — 2 / 2

Северо-Казахстанская область — 9 / 0

Туркестанская область — 3 / 0

Всего в стране выявлены 105872 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксирован 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исходов и 16 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 724, летальных случаев — 292, выздоровевших — 5 591.