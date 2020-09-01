Из них 18 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 3 / 0
город Алматы — 3 / 1
Акмолинская область — 7 / 4
Алматинская область — 1 / 0
Атырауская область — 9 / 7
Восточно-Казахстанская область — 17 / 2
Западно-Казахстанская область — 3 / 0
Карагандинская область — 14 / 1
Костанайская область — 6 / 1
Павлодарская область — 2 / 2
Северо-Казахстанская область — 9 / 0
Туркестанская область — 3 / 0
Всего в стране выявлены 105872 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксирован 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исходов и 16 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 724, летальных случаев — 292, выздоровевших — 5 591.