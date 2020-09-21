Эпидемиологическая ситуация в Казахстане продолжает оставаться стабильной.

Ежесуточный прирост, несмотря на послабления карантинных мер, не увеличивается.

Суточный прирост держится в пределах 70-80 человек. Уменьшается и количество пациентов с пневмонией, похожей на коронавирусную инфекцию. 20 сентября в Казахстане выявлены всего 62 пациента с подобным типом пневмонии. То ли казахстанцы все же решили соблюдать санитарные нормы, то ли большинство из нас уже переболели. Не зарегистрировано ни одного случая среди детей, которые сейчас посещают школу в режиме «дежурных групп».

«На сегодня случаев заболевания КВИ среди тех детей, которые посещают дежурные классы, пока не зарегистрировано. Был зарегистрирован один случай в регионе у ученика 9-го класса. «Но он заболел при контакте у себя дома, как контактный прошел. Он находился на дистанционной форме обучения. На сегодня пока ситуация спокойная в этом смысле», — рассказала Роза Кожапова, руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

Несмотря на то, что ученые по всему миру спорят — вечен ли иммунитет к коронавирусу или нет, в минздраве Казахстана уверяют — в нашей стране еще не было зарегистрировано повторных случаев заболевания COVID-19. А вот санврачи объяснили свою тактику «разделения статистики заболевших» на ковид-положительных и отрицательных пациентов, о которой очень много спорят жители страны. По словам специалистов, цели скрыть настоящую статистику у них нет.

«Дело в том, что те больные, у которых ПЦР плюс, выделяют в окружающую среду возбудителей и поэтому они представляют большую опасность для окружающих. Тот больной, у которого ПЦР минус, но клинические данные подтверждают наличие пневмонии коронавирусного характера, представляет меньшую опасность для окружающих. Эти данные нужны для того, чтобы мы могли определить какие мероприятия проводить и планировать финансовые затраты», — рассказала Кожапова.

Но несмотря на это, говорили в минздраве и о том, что ждет казахстанцев при наихудшем сценарии второй волны коронавируса. Красный предел для нашей системы здравоохранения — 70 тысяч ковид-положительных пациентов одновременно. Но до этого пика в Казахстане, даже в худшие эпидвремеда не доходило. Кроме того, обеспечены больницы и аппаратами ИВЛ. По словам официального представителя минздрава, согласно анализу, в пиковые моменты необходимо иметь не менее пяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, чего сейчас в стране практически достигли.

«Наш горький опыт был в июне-июле. С учетом этих всех знаний, сегодня система полностью готова, но дай Бог, нам уберечься от второй волны и как это сделать — зависит исключительно от общества», — уверен Багдат Коджахметов официальный представитель министерства здравоохранения РК.

Выступил на брифинге и приглашенный эксперт. Председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова озвучила нововведение. Теперь при положительном тесте на COVID-19 химиотерапия и лучевая терапия для онкобольных будут прекращены.

«Мы пересмотрели наши алгоритмы и протоколы обследования и сейчас для госпитализации в стационар пациенту необходимо иметь отрицательный ПЦР-анализ. Если у пациента будет выявлен COVID-19, то по международным стандартам лечение во время COVID-19: химиотерапия, лучевая терапия, будут прекращены», — рассказала Диляра Кайдарова, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии.

Затронули и смену главного санврача страны. На прошлой неделе стало известно, что пост Айжан Есмагамбетовой занял Ерлан Киясов. По словам официального представителя минздрава, это сделано для того, чтобы улучшить статут главного санитарного врача. Так как Киясова назначили на две должности одновременно, кроме главного санврача страны он стал и вице-министром здравоохранения республики.

Анастасия Новикова