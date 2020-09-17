В городе ведется большая работа по ремонту и благоустройству трех крупных объектов – зоопарка, дендропарка и теннисного корта.

«В зоологическом парке под реконструкцию попали 63 павильона. Есть определенные вопросы. Их мы обсуждали в рабочем порядке 16 сентября в ходе совещания. Могу сказать, что все вопросы, которые поднимали как подрядчики, так и заказчик – решены. Строительство продолжается. Все работы на моем личном контроле, рассказал заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.

Работы по благоустройству теннисного корта не вызывают вопросов – все идет по графику, необходимые документы имеются. Получится современный теннисный корт.

Касательно работ, проводимых в дендропарке. Стоимость, как и само качество выполнения работ вызывает много вопросов у горожан.

Хотелось бы ответить всем, кто поднимал вопрос стоимости беседок. По проекту заложено на одну беседку 1 154 576 тенге. Я сравнил похожие предложения, имеющиеся на рынке. Так стоимость беседки с похожими параметрами начинается от 750 тысяч тенге до полутора миллионов тенге. Но подрядчики уверяют, что они будут использовать качественные материалы, чтобы беседки долгое время служили, не требуя ремонта.