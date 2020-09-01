В Аль-Фарабийский РУП ДП г.Шымкент обратилась горожанка с сообщением о пропаже велосипеда стоимостью около 70 тыс тенге.

Она пояснила, что оставила свой велосипед на лестничной площадке в подъезде дома. По данному сообщению участковый инспектор полиции пункта № 23 Д.Бекболатулы по горячим следам установил подозреваемого. Парень около 20 лет успел выставить велосипед на продажу на одной из популярных торговых интернет-площадок. Его доставили в полицию. Велосипед вернули владельцу.

Факт зарегистрирован по статье 188 УК РК (кража).