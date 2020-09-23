Асфальтированную дорогу, которую ждали 30 лет не оправдала надежды сельчан.

Жители села Теспе Сайрамского района Туркестанской области не довольны качеством проделанной работы по укладке асфальта на их улице. Жители убеждены, что при проведении работ строители напрочь забыли о технологии укладки, от этого асфальт рассыпается под ногами и его легко скрутить как ковер. Толщина покрытия не достигает положенных сантиметров. В акимате мнение горожан не разделяют.

29-летний Канат Бекбауов рассказывает, что улицы в его селе Теспе никогда не были асфальтированными. А когда дорожное покрытие все-таки положили, жители испытали разочарование.

КАНАТ БЕКБАУОВ, житель с. Теспе Сайрамского района: Что с этим ковром делать зимой, когда будет непогода? Его просто смоет водой и все. Вот, теперь думаем просто скатать его как ковер и убрать, а по весне снова расстелить?

По словам жителей, асфальт здесь укладывали вопреки технологии даже в дождь. Отсюда и качество. Но в подрядной организации с критикой не согласны.

МУРАТ ТАШПУЛАТОВ, мастер ТОО «Темир тас»: После укатки толщина асфальта должна быть не меньше пяти сантиметров. Ну, здесь вроде выходит пять сантиметров. А то, что мы в дождь укладывали асфальт, то это лишь потому, что у нас оставалась два последних грузовика с асфальтом. По этому мы решили закатать его.

В акимате Сайрамского района уверяют, что провели работу с компанией подрядчиком, чтобы устранили недочеты, в противном случае, объект грозятся не принять.

ЕСБОЛ ДУЙСЕБАЕВ, И.о. руководителя отдела ПТ и АД Сайрамского района Туркестанской области: Я не согласен, что асфальт местами равен двум сантиметрам. Так как согласно смете толщина должна быть 5 см, но работы еще не завершены. Что касается укладки асфальта в дождь, то где прописано, что этого делать нельзя?

Действительно, некоторые современные технологии позволяют укладывать асфальт даже в лужи. Однако качество и толщина покрытия от этого страдать не должны. Жители боятся, что если промолчат так и останутся с тонкой асфальтовой пленкой. А ведь на ремонт двух сельских улиц из бюджета выделили 12 миллионов тенге.