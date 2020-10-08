В 8 регионах Казахстана запланировано строительство реабилитационных центров (далее – центр) для лиц с инвалидностью.

Об этом стало известно в ходе совещания с местными исполнительными органами под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ерлана Аукенова.

В 5 областях подобные центры отсуствуют, а в 3 – имеется потребность в строительстве дополнительных учреждений в связи с нехваткой койко-мест.

Под строительство центров уже выделены земельные участки площадью порядка 5 га, акиматы ожидают утверждения типовой проектно-сметной документации, разрабатываемой Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Чтобы обеспечить охват лиц с инвалидностью реабилитационными услугами в период строительства, Министерство труда и соцзащиты РК направит письма в акиматы с рекомендацией предусмотреть средства из местных бюджетов на открытие центров в рамках госсоцзаказа или государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день в стране функционируют 40 реабилитационных центров, 12 из них запущены в текущем году, что позволило увеличить охват с 42% до 50%, созданы 1,5 тыс. дополнительных койко-мест.

Строительство новых центров позволит покрыть потребность всех лиц с инвалидностью, нуждающихся в реабилитационных услугах, в условиях стационара. В настоящее время в регионах, где отсутствуют реабилитационные центры, услуги предоставляются в отделениях дневного пребывания и на дому.