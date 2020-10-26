Об этом сообщил министр внутренних дел страны.

По словам главного правоохранителя, в последние три года фактов по данному виду мошенничества стало больше в два раза. В целом нарушения в республике на этом не заканчиваются. Также, как и в случае с водителями общественного транспорта.

Только за неделю в Казахстане зарегистрировано 3424 преступления. По словам официального представителя Министерства внутренних дел, более половины из них раскрыты. К сожалению, 19 зарегистрированных преступлений закончились смертельным исходом. В пятницу в ДТП погибли 40 человек.

Нурдилда ОРАЗ, официальный представитель МВД РК: «Во время перевозки пассажиров более 1700 водителей пользовались мобильными телефонами. Более 300 из-за превышения скорости создали аварийную ситуацию на дороге. Кроме того, было зарегистрировано 43 факта нарушения режима труда и отдыха. 54 – управляли ТС без страхового полиса. Более 1000 автобусов колесили по дорогам без техосмотра или с неузаконенным переоборудованием. Более 300 фактов превышения скорости именно водителями автобусов.

Помимо ДТП лидирующие позиции занимает мошенничество. Так, в Туркестанской области 800 человек стаи жертвами финансовой пирамиды. В целом они отдали мошенникам миллиард тенге. К слову, фактов мошенничества в последние три года стало больше в два раза. Если одни существенно облегчают кошельки казахстанцев, занимаясь, якобы, онлайн продажами, другие – обещаниями сверхскоростных и максимально высоких прибылей.

«Только недавно была выявлена преступная группа из 4 человек. Они занимались реализацией автозапчастей. Сейчас находятся под следствием. Кроме того, есть и другие виды мошенничества. Аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают об ошибках в их счетах. Просят назвать ПИН-код. А после получения этой конфиденциальной информации, списывают деньги.

Специалисты призывают жителей быть осторожнее. И ни в коем случае не передавать посторонним свои личные данные, особенно, касающиеся банковских и иных счетов. Так вы можете защитить свои средства.