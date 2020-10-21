99% казахстанских школ оснащены системами видеонаблюдения. В 2018 году оснащенность составляла всего 75%, передает Otyrar.KZ.

«Очень важен вопрос охвата организаций образования системами видеонаблюдения. На сегодняшний день процент оснащения камерами видеонаблюдения составляет 99%. Однако необходимо держать на контроле вопросы качества. В соответствии с приказами Министра образования и науки и Министра внутренних дел установлены конкретные требования по оснащению учебных организаций системами видеонаблюдения. Установленные видеокамеры должны соответствовать всем требованиям», – сказал Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания ведомства.