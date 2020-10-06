Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития города Шымкента за 9 месяцев текущего года.

Главу государства проинформировали о формировании инфраструктуры города, ситуации в розничной торговле, проектах, реализуемых в рамках Дорожной карты занятости. По словам Мурата Айтенова, на реализацию 226 проектов выделено 45,3 млрд тенге, из которых освоено 80 %. Также в городе проведен ряд мероприятий по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавируса, сообщает akorda.kz.

Президент, положительно оценив проводимую в городе работу, поручил активизировать работу по привлечению инвестиций, продолжить строительство доступных многоквартирных жилых домов и создать новые рабочие места.