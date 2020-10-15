Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил Аль-Фарабийский район и ознакомился с накопившимися проблемами.

В частности, он посетил железнодорожную станцию, находящуюся на территории дендропарка, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Затем осмотрел каналы на территории района. В настоящее время на территории канала Акбастау бетонируют 535 метров. Жители близлежащих домов теперь планируют заняться земледелием. Мурат Айтенов отметил, что необходимо предусмотреть выделение средств из бюджета на эти работы.

Кроме того, он ознакомился с проблемами жилого массива Текесу. В этом году жители массива будут обеспечены качественной питьевой водой. Жители, обращаясь к акиму города, обратили внимание на необходимость строительства школы. На основании заявления, глава города поручил руководителям ответственных управлений подготовить проекты детского сада и школы.

А жители 276 кварталов микрорайона Сауле будут поэтапно обеспечиваться инженерной инфраструктурой. В целях обеспечения качественной электроэнергией, спонсорами установлено 25 колонн, 2 километра проводов и трансформатор мощностью 160 кВт. На сегодняшний день электроэнергией обеспечивается около 150 жилых домов. Кроме того, для обеспечения жителей данной территории качественной питьевой водой, спонсорами проведены раскопки около 350 метров водопроводных сетей и сданы в эксплуатацию водопроводные сети.

Глава города посетил и взял на личный контроль 195-ый квартал, который находится в отдаленном месте. Там компанией «ТОО Омега Строй» полностью завершены строительно-монтажные работы электрических сетей 10/0,4 кВ и сданы в эксплуатацию. Вопросы обеспечения питьевой водой и природным газом будут решены до конца текущего года.