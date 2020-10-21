В Шымкенте идет подготовка к зиме.

Аким города Мурат Айтенов посетил техническую базу ТОО «ЛТД Турмыс», чтобы оценить готовность специальной техники к зиме.

В этом году для чистоты города было приобретено 20 новых единиц техники, 4 Газели. В настоящее время на балансе учреждения находятся 258 единиц техники. Из них 208 являются спецтехникой.

До конца года будут закуплены еще 30 единиц техники для вывоза мусора, 10 единиц КАМаЗа. Кроме того, на базе ТОО «ЛТД Турмыс» собрано 12130 м3 инертных материалов. Этот показатель до конца года достигнет 20000 кубических метров.

Кроме того, аким города осмотрел деревья-саженцы, которые будут высажены в осенний период.

В частности, в этом году в городе посадят 100 саженцев сосен, 60 саженцев крымской сосны, 40 саженцев ели, обыкновенного дерева – 1800, кустарники лигуструма — 50000, роз-36000, туй-60 саженцев.