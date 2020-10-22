В Шымкенте число людей, которые получают производственные травмы, не уменьшается.

Об этом стало известно на брифинге управления государственной инспекции труда акимата Шымкента.

Так, за 9 месяцев текущего года произошло 30 несчастных случаев, пострадало 34 человека. Из них 11 получили тяжелые травмы, 4 человека погибли. Какое решение предлагают в управлении, чтобы пострадавшие могли получить компенсацию, расскажет Анастасия Новикова.

Жалобы на задержку зарплат поступают в трудинспекцию Шымкента все чаще. С начала года 5 предприятий задолжали работникам свыше 37 млн тенге. В ходе проверки выяснилось, что два предприятия обанкротились, одно лишилось доходов во время пандемии, руководителей еще двух предприятий обвинили в мошенничестве.

«С начала года было около 14 миллионов долгов, по этим делам мы решаем. Кто не выплачивает деньги своим сотрудникам, по закону мы можем остановить производство на три дня. И им придётся выплатить деньги своим сотрудникам», — рассказал Бауыржан КАЛЖАНОВ, руководитель управления государственной инспекции труда г.Шымкента.

Представители комиссии не скрывают, шымкентские предприниматели не любят заключать договоры со своими сотрудниками. В результате найти виновных, в случае нарушения трудового кодекса или задержки заработной платы, фактически невозможно. В сфере малого бизнеса в этом году зарегистрировано свыше 1200-от коллективных договоров.

«Среди среднего и крупного бизнеса договора составляют около 70 процентов. А вот в сфере малого бизнеса очень низкий показатель, договора со своими работниками не составляют. Мы сейчас думаем как решить эту проблему», — рассказал Берик БЕКЖАНОВ председатель территориального объединения профсоюзов по г.Шымкенту.

Трудовое соглашение инспекторы рекомендуют заключать хотя бы из соображений заботы о своем здоровье — в случае производственной травмы можно рассчитывать на компенсацию и оплату лечения. С начала года в Шымкенте в результате несчастных случаев на производстве пострадали 34 человека. Из них 11 получили тяжелые травмы, четверо погибли.

Анастасия Новикова