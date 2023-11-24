За задержку зарплаты работодателей будут штрафовать

Большая часть нарушений на предприятиях и в организациях — это несвоевременная выплата заработной платы.

Большинство жалоб, поступивших в управление государственной инспекции труда Шымкента, связаны с незаконным увольнением, несогласием с дисциплинарными взысканиями, привлечением к сверхурочной работе — свыше 120 часов. Главный инcпектор Шымкента призывает работодателей соблюдать трудовое законодательство страны.

С начала года государственными инспекторами труда рассмотрено 1 360 обращений физических и юридических лиц, касающихся соблюдения трудового законодательства. Проведено 277 проверок, в результате которых выявлено 538 нарушений. По этим данным были наложены штрафы на сумму 14 миллионов 200 тысяч тенге.

Бауыржан Калжанов, руководитель управления государственной инспекции труда г. Шымкента:

«Основные нарушения — несвоевременная выплата заработной платы. По закону, зарплата должна выплачиваться по истечении месяца, после прошлого периода до 10-го числа следующего месяца. Но предприятия не выполняют свои обязанности. Задерживают выплаты или вовсе не оплачивают работу. Соответственно, к нам обращаются сотрудники, чьи права были ущемлены. Несвоевременная выплата заработной платы влечет штраф. Из 538 правонарушений 349 касаются несвоевременной и неполной выплаты заработной платы».

В итоге 60 предприятий Шымкента выплатили сотрудникам долги по зарплате — а это больше 460 миллионов тенге. В настоящее время у предприятий нет задолженности по заработной плате, но есть и другие нарушения, говорит главный инспектор труда города.

Бауыржан Калжанов, руководитель управления государственной инспекции труда города Шымкент:

«Заявители не согласны с решениями работодателей: незаконные увольнения, дисциплинарные взыскания, непредоставление отпуска, а также привлечение к сверхурочной работе. Сверхурочная работа не должна превышать 120 часов в год. Не более 2 часов в неделю. И оплачиваться должна з/плата в размере 1,5 кратном размере. Праздничные дни не входят. Практика, стажировка также должна оплачиваться».

В текущем году на предприятиях города зарегистрировано 17 несчастных случаев, — пострадали 20 человек. В проектах, направленных на профилактику травматизма на производствах, активно участвуют и предприятия города, а именно — проект «Народный контроль» внедрён на 18 предприятиях. Проект «вертикальный контроль» — на 12 предприятиях. В концепцию нулевой травмы включены 72 предприятия, декларирована деятельность пяти предприятий и вручен «Сертификат доверия».