Работа с риском для жизни: уровень травматизма на рабочих местах растет в Казахстане

В Казахстане растёт уровень производственного травматизма, сообщает 24KZ.

С начала этого года на предприятиях ранения получили около 500 рабочих, погибли 59. Общественники продолжают бить тревогу: ситуация вызывает беспокойство не первый год. О причинах и том, какие есть пути решения, поговорили представители профсоюзов, госструктур и предприниматели. Встреча прошла в Шымкенте.

Трагическое событие кардинально изменило жизнь Уласа Отегена. Один из рабочих дней стал для него роковым. Он пришёл в офис, чтобы получить зарплату. В тот момент, когда он ждал своей очереди, туда ворвались грабители. Улас встал на пути преступников.

«Я не геройствовал, я себя защищал во время кассового нападения. Но получил ранения и потерял ногу. После этого два года лежал, затем поехал в Алматы в протезный центр. Сейчас уже отпустил всю эту ситуацию, продолжаю жить», — говорит Улас Отеген, житель г. Шымкента.

Улас стал инвалидом II группы и пытался получить компенсацию от работодателя. Но путь к этому был долгим и тернистым, рассказывает шымкентец. Помогли в инспекции труда. Государственные инспекторы по труду назвали самые опасные сферы работы в регионе. Одна из них – строительная отрасль.

На стройках ежегодно фиксируют высокий уровень травматизма. И одной из самых опасных остаётся работа на высоте. Анализ показал, что несчастные случаи часто происходят и в обрабатывающей промышленности. Это работа на станках и с механизмами. В список попала также сфера образования. В этом году в Шымкенте учитель физкультуры хотел подправить баскетбольное кольцо, упал и получил травму. Зафиксировали как производственную.

«В сфере здравоохранения есть у нас в основном работники скорой помощи. Когда спешат и попадают в дорожно-транспортное происшествие. Каждый год случается 1-2 раза. В обрабатывающей промышленности в 2022 году – 5 человек, в 2023-м – 6 человек, в этом году – 1», — говорит Бауыржан Калжанов, руководитель управления госинспекции труда г. Шымкента.

Для того чтобы изменить ситуацию, необходим комплексный подход, считают общественники. Они предложили повысить статус человека труда в обществе и начать с совершенствования трудового законодательства. Фонды и профсоюзы готовы помочь наладить диалог между работниками и работодателями.

«Почему мы говорим про медиатора между работодателем и рабочим коллективом, потому что сейчас сложилась ситуация таким образом, что ни работодатель, ни рабочий коллектив не могут прийти к какому-то определенному консолидируемому мнению», — говорит Мирас Байсеитов, руководитель алматинского представительства ОФ «Әділдік және Өркендеу».

«Мы создали у себя юридические консультации, где члены профсоюза бесплатно оказывают любую юридическую помощь. Двери открыты всегда», — говорит Бауыржан Алтеев, председатель территориального объединения профсоюзов г. Шымкента.

Эксперты считают, что растущий уровень производственного травматизма в стране – серьезный вызов, требующий решительных действий. По их мнению, только совместными усилиями можно создать безопасные условия труда и защитить жизнь и здоровье рабочих. Безопасность должна стать приоритетом для всех участников процесса.