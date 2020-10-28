Студенты вузов, лишившихся лицензий, теперь могут переводиться в другие университеты, не дожидаясь окончания семестра, передает Otyrar.KZ.

В связи с закрытием отдельных вузов и необходимостью своевременного перевода студентов в другие учебные заведения Министерством внесены изменения в нормативные документы.

Теперь в случае ликвидации вуза, лишения (отзыва) лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью студенты могут переводиться в другие высшие учебные заведения, не дожидаясь завершения семестра.

Эта норма направлена на поддержку обучающихся, обеспечение возможности продолжения обучения.

Кроме того, в настоящее время МОН РК рассматриваются предложения ряда вузов по внесению изменений в Типовые правила деятельности организаций образования в части обеспечения возможности обучающимся вузов, у которых приостановлена лицензия, перевода в иные вузы, не дожидаясь возможного отзыва лицензии.