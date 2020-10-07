Депутаты раскритиковали чиновников Туркестанской области. В своем выступлении депутат парламента Берик Дюсембинов поднял тему газификации отдаленных районов, где голубое топливо не проводят несколько лет.

Народный избранник посоветовал чиновникам переехать в аулы и вместе жителями топить печи навозом и дровами.

Депутат мажилиса парламента Аманжол Жамалов обеспокоен выставленным на продажу шымкентским аэропортом. Народный избранник обратился к правительству с просьбой пересмотреть сроки подачи заявок на продажу аэропорта Шымкент. По его словам, госструктуры передают стратегические объекты в частную собственность без отбора участников. К слову, ранее сообщалось, что аэропорт Шымкент будет продан за 5,2 млрд тенге.

«Я прошу пересмотреть продажу аэропорта в Шымкенте, так как считаю что там, должен проходить отбор», — сказал депутат Аманжан Жамалов.

Другой депутат парламента Берик Дюсембинов озвучил коммунальные проблемы в Казахстане. В частности народный избранник затронул тему водоснабжения и газификации Туркестанской области. Он пояснил, что жители южного региона регулярно жалуются на отсутствие голубого топлива в отдаленных районах.

«Я понимаю что Туркестан духовная столица Казахстана, но и другие акимы должны работать в сфере газификации своих районов. Если каждый год деньги бюджета на газ расходуются, а голубого топлива нет, о чем мы говорим? Мы говорим о том, чтобы быть в 30 лучших стран, а в регионах ситуация такая, о каком рейтинге идет речь? К примеру, в Келесском районе, в Сайрамском и других районах люди подвели газопровод в свои дома, но голубого топлива нет! Если газа нет, зачем собирали у людей деньги? Если верить жалобам жителей, к примеру, в Жетысайском районе из 72 школ 39 отапливают углем»,- сказал депутат Берик Дюсембинов.

По словам депутата, местные власти регулярно ссылаются на отсутствие техники, на работу подрядчиков и другие необоснованные причины. В завершении своего выступления Дюсембинов посоветовал представителям местных властей переехать в те населенные пункты и пожить там как обычные люди, при этом используя для отопления навоз и дрова.