Чтобы набрать нужные 42 километра участники забега пробежали 90 кругов на Центральном стадионе имени Кажи Мукана.

В нем приняли участие спортсмены шымкентской федерации бокса — известные на всю страну боксеры, а также марафонец, участник десятков масштабных забегов Галым Чуашев. Он организовал в Казахстане эко-марафона «720 GREEN KM», это 42 километра марафона в 18-ти городах страны.

7:30

Шымкентские боксеры возлагают цветы у мемориала вечной славы — солдатам, погибшим во время Великой отечественной войны. Именно отсюда, с вечного огня в парке Абая и начнется забег на немаленькое расстояние. Спортсменам города предстоит пробежать олимпийский марафон в 42 километра.

Для Ангелины Лукас, знаменитой шымкентской боксерши, на счету которой не одна победа, это — первый в ее жизни марафон. Девушка планирует пробежать его до самого финиша.

«Сейчас такое время, нужно поддерживать организм, все таки бег — это дыхание. Я являюсь мастером спорта по боксу, мы часто бегаем, но это мой первый марафон. Постараюсь как можно дольше пробежать и в дальнейшем буду участвовать», — уверена Ангелина.

08:00

Старт дан! Спортсмены легким бегом двинулись к главному стадиону Шымкента. Специально для участников марафона на подступах в стадиону перекрыли дорогу. Именно на территории спорткомплекса и пройдет основная часть марафона. Чтобы набрать нужные 42 километра участники забега пробегут 90 кругов.

«Данный марафон мы посвятили 175-летию Абая, 95-летию общественного объединения «Динамо», году волонтера. Вы знаете прекрасно, что постоянно говорят — в здоровом теле здоровый дух. Здоровый образ жизни это залог всего: карьерный рост, хорошая семья, когда человек бегает, он успевает везде. Цель нашего марафона, показать подрастающему поколению, что сейчас в период пандемии, лучше заниматься спортом, потому что, когда ты бегаешь, дышишь, ты здоров», — уверен Рахманбек Аргимбаев, заместитель председателя спортивного комплекса «Динамо», директор федерации бокса г.Шымкента.

Марафон сегодня проводят с приставкой «ЭКО». Его основателем является Галым Чуашев, бегун на дальние дистанции, участник самых сложных марафонов однажды бегом, даже пересек пустыню Сахару. В Казахстане мужчина решил запустить свой собственный марафон «720 GREEN KM» — это забеги на 42 километра в 18 городах страны — непрерывно. Уже 16-й день как Галым бежит ежедневно, прерываясь только на сон между городами страны. Спортсмен хочет обратить внимание людей на экологические проблемы нашей родины.

«Вопрос экологии очень важен для нас, потому что, независимо от того ты будешь здоровым, сильным или слабым, богатым или бедным, умным или глупым, воздух у нас один и от этой проблемы никто не убежит. Поэтому был запущен этот проект. Также это пропаганда спорта, здорового образа жизни», — уверен Чуашев.

12:00

Марафон завершен! Спортсмены пробежали 42 километра. Но это еще не все.

13:00

Свои слова в защиту экологии в каждом городе страны спортсмен подкрепляет делом — по всему Казахстану уже рассажены почти две сотни зеленых саженцев. Деревья сразу после марафона посадили и в Шымкенте. 20 саженцев высадили в дендропарке.

14:00

Еще 10 саженцев деревьев посадили на территории спортивного комплекса «Динамо».

Марафон в Шымкенте завершен, но это еще не конец— финиш масштабного забега на 18 городов страны пройдет в южной столице — городе Алматы 7 октября.

Анастасия Новикова