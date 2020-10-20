Журналисты телекомпании «Otyrar» поговорили с главным полицейским третьего мегаполиса. Генерал Ералы Джумаханбетов, рассказал и показал журналистам, как ведет свои социальные сети.

Кабинет генерала Джумаханбетова на первый взгляд похож на диспетчерскую, в одной стороне не умолкает рация, в другой камеры видеонаблюдения и гаджет, по которому в свободное время Ералы Мусагалиевич мониторит сети и свои аккаунты.

«У меня есть страницы в сети, я доступен всегда. Ко мне обращаются не только с просьбами, но и пожеланиями. Да, есть критика, это помощь для нас, мы видим в сети то, что можем упустить, ну вдруг, и такое может быть. Я сразу скажу, все не успеваю, работают и мои заместители, соцсети сейчас очень нужны, ты узнаешь все моментально», — говорит генерал Ералы Джумаханбетов, начальник ДП г. Шымкента.

Генерал Джумаханбетов рассказывает, что бывает и критика в адрес стражей порядка, мол, жалобы на закрытость полиции. Журналистам главный полицейский показывает график встреч с населением в онлайн и оффлайн.

«Разное говорят, но по факту мы работаем, наши ребята выполняют свои обязанности, есть и те, кто плохо работает, не скрою, но и с ними мы проводим работу. Я считаю, что мы открыты. В режиме онлайн проводим встречи, в режиме оффлайн тоже. Вы знаете, у нас преступность пошла вниз, это разве не показатель? Идеального ничего быть не может, а вот свои функции выполнять должен каждый, и мы это делаем. Я могу положиться на своих сотрудников», — говорит генерал.

На вопрос, как генерал проводит свободное время, уверенно отвечает, весь в работе. Времени свободного не бывает. Когда съемочная группа прибыла на съемки, начальник полиции приехал на работу после процедурного кабинета.

«Времени отдыхать нет, нужно работать. Мегаполис это не шутки, нужно контролировать все и вся. Я надеюсь. что общество это понимает», — говорит генерал.

Примеч автора: В кабинете генерала стоит портрет. На фото Ералы Джумаханбетов с девочкой на руках. Ребенок, к сожалению не видит, но малышке помогают полицейские. Генерал сам несколько раз навещал ребенка.

Как стало известно позже, родные девочки в любой момент могут обратиться к главному полицейскому лично.

Шуддин Саидов