У Туркестанской области огромный потенциал для развития туризма на международном уровне.

Так утверждает руководитель управления туризма Гульмира Ахбердиева. В ходе экскурсии по уникальным объектам Туркестанского оазиса, представителям СМИ представили древние экспозиции.

Это то самое место, откуда началась история древнейшего города страны — Туркестана. Древнее поселение — городище Культобе — вскоре превратится в археологический парк под открытым небом. По мнению ученых, на 27-ми гектарах проживали различные этнические группы: от европеоидных до монголоидных. Это подтверждают найденные останки людей, живших здесь около тысячи лет назад.

Андрей ХАЗБУЛАТОВ главный директор и научный руководитель раскопок Казахского НИИ культуры: «Продолжающиеся научные исследования города Культобе, как основного памятника процессов взаимодействия культур народов Евразии, еще более повысят статус Туркестана в качестве древнего сакрального центра тюркского мира. В тоже время, по примеру археологических парков Ёсиногари в Японии, Паркин в США, Блисбрук-Рейнхейм в Европе он будет привлекать множество туристов».

В древнем поселении найдено множество ценных экспонатов. Они представляют большую культурную и историческую значимость. Это и книги, написанные арабской вязью, древние кувшины и золотые украшения. Самые ранние архитектурные памятники Культобе датируются первыми веками нашей эры.

Марат ТУЯКБАЕВ, археолог историко-культурного заповедника-музея — «Әзірет Сұлтан»:»Были найдены золотые украшения, а также изделия похожие на зверей, которые ранее не встречались. Обереги, и всякие безделушки, которые крепятся на одежду. Есть также золотые серьги и кольца, датируемые 9-12 веками.

18 гектаров Культобе археологи уже изучили. Раскопки продолжатся и в следующем году. Священный город, политическая и духовная колыбель Казахского ханства и тюркского мира станет важнейшей частью туристического маршрута.

«Сейчас освоено 18 гектаров. Остальные 9 гектаров будут полностью обследованы в 2021 году. Думаю , городище будет представлять большой интерес у туристов»,- говорит заместитель акима Туркестанской области Меиржан МЫРЗАЛИЕВ-

На территории Туркестанского оазиса расположено более 1600 археологических и архитектурных памятников. На месте старого захоронения в городище Карнак растет удивительное дерево. Тутовнику Мажратут, как утверждают старожилы, больше 1200 лет. Поражает историческим наследием и действующий музей «Шаммат-Ишан», построенный в 18 веке. Есть такие рукописи, которые до сих пор не прочитаны.