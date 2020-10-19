Центральная районная больница Арыси готова полностью к второй волне коронавируса. После бомбежки в 2019 году здание полностью восстановлено, там ничего не напоминает о трагедии.

Больница оснащена всем современным оборудованием, а лекарств против COVID-19 хватит еще на два месяца, передает Otyrar.kz

О трагедии 2019 года, когда в Арыси прогремели взрывы, главный врач Ергали Алимьбаев вспоминает, как страшный сон. Он вышел после операции и началось испытание судьбы, вспоминает врач. Западную часть здания разрушило, но к счастью, все остались живы, медперсонал успел всех эвакуировать.

«Я только вышел с операции и взрыв, я сразу понял, что к чему, мы уже пережили 11 лет назад взрыв, действовать нужно было сразу. Всех начали выводить, начали звать спасателей и отправлять кто как может за город, в безопасное место. Нашу медсестру оглушило во время взрыва, она как раз выводила последнего ребенка. Это было страшно», — рассказывает Ергали Алимбаев, главный врач ЦРБ г. Арыси.

К счастью пациенты не пострадали, несколько человек из персонала получили незначительные травмы, когда спасали людей. Именно тех, кто спасал позже наградит Президент страны. После трагедии больницу отремонтировали, на спонсорские средства построили новый приемный покой. А в другой части установили современное медоборудование, работают тут по новой триаж-системе.

Следующим ударом был COVID-19, рассказывает врач, один блок больницы полностью был переоборудован под больных коронавирусом, сегодня больных вирусом в больнице нет, на случай повторной волны все необходимое наготове.

Больница в Арыси сегодня может принимать больных со сложными диагнозами, врачи шутят, мол, после нескольких бомбежек и пандемии готовы к любым ЧС.