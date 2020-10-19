В рамках инвестиционной программы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» обновляются изношенные электрические линии и столбы в населенных пунктах Сарыагашского района.

Модернизация проводится за счет средств компании.Кроме этого, в текущем году в сельском округе Алимтау ведутся работы по замене высоковольтной линии, протяженностью более 11 километров, обеспечивающая электроэнергией подстанцию мощностью 35/10 киловольт. Реализация инвестпрограммы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в Сарыагашском районе укладывается в намеченные сроки. В селе Ынтымак округа Жартытобе энергетики меняют старые деревянные столбы на железобетонные и изношенные 0,4 кВ провода. После модернизации перебоев со светом в домах жителей улицы Абылайхана больше не будет.

Ихлас БУРИЕВ, житель села Ынтымак Сарыагашского района:» Когда сильный ветер, происходило замыкание. Электричество отключалось. По два-три дня бывало сидели без света. Сколько трудностей пришлось пережить. Надеемся, что после обновления линий электропередач и замены старых столбов на новые, проблемы с электричеством не возникнут».

Такая же работа ведется в четырех селах сельского округа Жартытобе Сарыагашского района. В селе Дербисек, Жонарык, Дарбаза и Қызылжар обновлены 10 кВ линии электропередач на 17 километрах.

Сакен РАХЫМЖАН, главный инженер электрических сетей Сарыагашского районаТОО «ОңтүстікЖарықТранзит»: Согласно инвестпрограммы ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» в городе Сарыагаше и селе Капланбек заменили старые электропровода, протяженностью более 11 км на новые изоляционные линии. Деревянные столбы заменили на железобетонные. Установлены две подстанции — в Сарыагаше и Капланбеке, еще три — в селе Дербисек.

Энергетики говорят линии, принадлежащие компании, проходят не только через населенные пункты, но и в таких труднодоступных местах в степи. Через высоковольтную линию в 35 киловольт, протянутую из Сарысу, электроэнергия поступает в Малайкудыкскую подстанцию 35/10 киловольт, в сельском округе Алимтау. Замена высоковольтной линии в степи требует немало сил и выдержки.

Арслан ЖУНДИБАЕВ, мастер электрических сетей Сарыагашского района ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит»:» «В рамках инвестиционной программы мы меняем опоры линии электропередач, которые соединяют села Алимтау и Сарысу. До конца 2020 года мы должны завершить обновление линии протяженностью более 11 километров. Сейчас на этом участке работают три бригады из Шымкента, Шардары и Сарыагаша.

В рамках инвестпрограммы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на следующий год запланирована замена более 11 километров электросетей. До 2023 года обновят свыше 23 километров. В сельском округе Алимтау Сарыагашского района заменят около 50 километров высоковольтных линий. Так энергетики поэтапно меняют изношенные сети, обеспечивая население качественной электроэнергией.